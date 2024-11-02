نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تحذيرات الدفاع المدني السعودي حول الطقس في الفترة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد المملكة العربية السعودية حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدة مناطق من اليوم وحتى يوم الاثنين المقبل. وقد أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرات بضرورة توخي الحيطة والحذر، خاصة في مناطق تجمع السيول والأودية، نظرًا للاحتمالية العالية لتساقط الأمطار الغزيرة والمتوسطة.

مناطق التأثير

تتضمن التحذيرات مناطق عدة، يُتوقع أن تشهد أمطارًا غزيرة ونشاطًا للرياح المثيرة للأتربة. فيما يلي جدول يوضح المناطق المتأثرة وحالة الطقس المتوقعة:

المنطقة نوع الأمطار التحذيرات الرياض متوسطة إلى غزيرة توخي الحذر في مناطق السيول مكة المكرمة متوسطة إلى غزيرة تجنب السباحة في الأودية جدة متوسطة إلى غزيرة متابعة التعليمات الرسمية القصيم متوسطة الابتعاد عن المناطق المنخفضة المدينة المنورة متوسطة البقاء في أماكن آمنة الشرقية متوسطة توخي الحذر بسبب الرياح القوية الجوف خفيفة إلى متوسطة الالتزام بالتوجيهات الرسمية الباحة متوسطة الحذر من تجمع المياه عسير متوسطة متابعة أخبار الطقس الأحساء متوسطة الابتعاد عن التجمعات الطائف متوسطة إلى غزيرة توخي الحذر من الانزلاق

تدابير وقائية

يدعو الدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل:

البقاء في أماكن آمنة بعيدًا عن مناطق تجمع السيول.

تجنب السباحة أو الاقتراب من الأودية.

الالتزام بالتعليمات والبيانات الرسمية التي يتم إصدارها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

تأتي هذه التحذيرات ضمن جهود الدفاع المدني للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، وينصح الجميع بمتابعة التطورات الجوية والتقارير الرسمية لضمان سلامتهم.