أموريم يرد على اتهامه بالقدوم إلى مانشستر يونايتد من أجل المال

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أحمد جودة - القاهرة - رد البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، على ما ردده البعض حول قبوله لعرض تدريب الشياطين الحمر من أجل المال.

أموريم: انضممت لـ مانشستر يونايتد من أجل المال؟ غير صحيح

قال أموريم في تصريح نقله الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه بمنصة “إكس”: "يقول البعض إنني انضممت إلى مانشستر يونايتد من أجل المال. هذا ليس صحيحًا".

وتابع أموريم قائلًا: "كانت الأندية الأخرى مستعدة لدفع ثلاثة أضعاف هذا المبلغ، لكنني رفضت، لأن هذا هو النادي الذي أردته: مانشستر يونايتد".

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أعلن يوم أمس الجمعة، عن تعيين البرتغالي أموريم مدربًا للفريق الكروي الأول خلفًا للهولندي إريك تين هاج.

وتعاقد نادي مانشستر يونايتد مع أموريم حتى عام 2027 مع إمكانية التمديد لعام إضافي، وسيتسلم مهمته التدريبية ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر.