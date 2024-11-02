حزب الله اللبناني يعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بمسيرات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - قالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها استهدفت قاعدة بلماخيم الجوية الإسرائيلية في جنوب تل أبيب اليوم السبت بطائرات مسيرة، ولم يصدر تعليق بعد من إسرائيل على التقارير عن هذا الهجوم.

كما أعلن الحزب أعلن أنه استهدف قبيل فجر السبت، قاعدة غليلوت التابعة للاستخبارات العسكرية وسط إسرائيل، بحسب بيان له.

وقال الحزب في بيانه إن عناصره قصفوا "عند الساعة 02:30 من فجر يوم السبت قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية"، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق الإسرائيلية في ذات التوقيت.