إعادة عرض فيلم «وداعا جوليا» بسينما الهناجر.. اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 نوفمبر 2024 02:29 مساءً - قرر نادي السينما الأفريقية، الذي ينظمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إعادة عرض فيلم "وداعًا جوليا"، اليوم السبت، الساعة السابعة بسينما الهناجر بالتعاون مع "ماد سوليوشنز" وصندوق التنمية الثقافية.

ويأتى عرض فيلم "وداعا جوليا" بحضور السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر، والمخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، وعدد من صناع الفيلم.

ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الفنان السوداني زهير عبد الكريم، ومن المقرر حضور أعضاء اتحاد تجمع الفنانين السودانيين في مصر، والدخول مجانًا وبأسبقية الحضور.

نادي السينما الأفريقية تنظمه إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قنوش، ويسبق عرض الفيلم فقرة غنائية لأصوات سودانية، وتعقبه ندوة حول ظروف إنتاجه، ورحلة خروجه للنور مرورا بمشاركاته والجوائز التي حصل عليها.

فيلم وداعًا جوليا

فيلم “وداعًا جوليا” فاز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال دورته السابقة، كما أنه حصد العديد من الجوائز في الكثير من المهرجانات الدولية، والفيلم من تأليف وإخراج محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وإنتاج المخرج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء، وشارك في بطولته كل من الممثلة والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ونزار جمعة وقير دويني، وآخرين من الفنانين.

قصة فيلم وداعا جوليا

فيلم وداعاً جوليا فيلم دراما سوداني، ويعد دعوة للتصالح كما يلقي الضوء على القوى المحركة الاجتماعية التي أدت إلى انفصال جنوب السودان، كما يلقي الضوء على العوامل والأسباب التي أدت إلى انفصال جنوب السودان، وماحدث من ويلات الحرب وذلك في إطار درامي.

جدير بالذكر أن هذا الفيلم حصل على الكثير من الجوائز الدولية منها جائزة الحرية، قسم "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي، جائزة روجر إيبرت، مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي كأفضل فيلم، مهرجان بلفاست السينمائي، أفضل مخرج في فيلم روائي طويل لأول مرة، مهرجان قبرص السينمائي الدولي، جائزة أفضل ممثلة رئيسية، مهرجان قبرص السينمائي الدولي، جائزة أفضل ممثلة، مهرجان الفيلم الإسلامي الدولي، وكثير من الجوائز الأخرى.