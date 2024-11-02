أحمد السقا: "مازلت ببدأ الطريق من أول وجديد"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان أحمد السقا عن شعوره في تلك المرحلة من حياته في مجال التمثيل لافتا إلى أنه يشعر أنه في بداية الطريق حتى الآن.

قال أحمد السقا في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي معتز الدمرداش:' كل ما الواحد بيعلي كل ما مساحة الإيداع عندك بتقل لأنك بتكون عملت تجارب كتير وشخصيات كتير والاختيارات بتكون صعبة ولو افترضنا إني على شبه القمة أنا مازلت ببدأ من أول وجديد"



حالة من النشاط الفني المكثف يعيشها النجم أحمد السقا في الآونة الأخيرة، حيث يرتبط بأكثر من عمل جديد، حيث تعاقد مؤخرًا على بطولة فيلم باسم "هيروشيما" من إنتاج أيمن بهجت قمر، والذي يخوض به أولى تجاربه في مجال الإنتاج السينمائي بعد نجاحه الكبير خلال السنوات الماضية في مجال الشعر الغنائي وكتابة سيناريوهات الأعمال الفنية المتنوعة