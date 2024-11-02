نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم نبيل يدافع عن عمر خيرت فماذا قال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص الفنان هيثم نبيل عن مدافعته تجاه الموسيقار الكبير عمر خيرت بعد مهاجمته في تغير أغنية أصالة تعرف تكلم عربي بدلا من مصري،حيث شارك "هيثم" جمهوره بصورة له برفقة الموسيقار عمر خيرت من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"عمر خيرت ايه اللي ضعيف فنيا يا واقعين علي ودانكوا ماهذه الموجة، في فرق بين إنه ليه مدرسة في اختيار نفس الالات الموسيقية اللي بيحب إنه ا تترجم مؤلفاته عن انك تقول ان المؤلفات نفسها ضعيفة".



وأضاف:"في زمن الاوتوتيون جاله مزق من كتر النشاز متستغربش لما تسمع اراء زي دي ملحوظة اللي بيقولوا كده اجيال كبيرة مش صغيرين".

آخر أعمال هيثم نبيل



والجدير بالذكر أن آخر أعمال هيثم نبيل أغنية ليالينا، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

كلمات اغنية ليالينا



قصاد الناس بقول ماشيه الحياه عادي

برغم إن الحياه في وادي وانا في وادي

حياة في البعد تعباني وعارفك زيي بتعاني

ومش قابل حكايتنا تكون ماضي

قصاد الناس بقول ماشيه الحياه عادي

برغم إن الحياه في وادي وانا في وادي

في بعدك روحي مكسوره

بشوف الدنيا مهجوره

وزيك في البعاد تايه ولا راضي

آه ليالينا

بتسأل عنا فين روحنا وليه بعدنا

عشقنا والنصيب صمم يعاندنا

واديه حتى حارمنا من سلام ايدنا

وليه الدنيا

بتمشي عكس ما اختارت قلوبنا تعيش

ولو ناويه تفرقنا ما بتنسيش

وهشكي لمين وانا بعدك حبيبي ماليش

قصاد بعض المشاعر فين نداريها

وعينا بتحكي وتشاور لبعضيها

بقينا بنسرق النظره

قلوبنا عايشه متحاصره

وبتصبر بكام ذكرى بعيش بيها

آه ليالينا

بتسأل عنا فين روحنا وليه بعدنا

عشقنا والنصيب صمم يعاندنا

واديه حتى حارمنا من سلام ايدنا