إصابة 19 شخصا وسط إسرائيل بعد إطلاق حزب الله صواريخ من لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 نوفمبر 2024 10:38 صباحاً - أصيب 19 شخصا في منطقة شارون بوسط إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح السبت، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق قذائف من لبنان على الأراضي الإسرائيلية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال حزب الله إنه استهدف قاعدة استخبارات إسرائيلية بالقرب من تل أبيب بالصواريخ.

كما قال حزب الله في بيان إن "حزب الله أطلق وابلا من الصواريخ على قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضاحية تل أبيب".

ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن سبعة أشخاص أصيبوا في بلدة تيرا بوسط إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بوسط إسرائيل بعد إطلاق القذائف. وأضاف أن بعض القذائف تم اعتراضها.وأضاف و أنه "تم على الأرجح تحديد سقوط قذيفة في المنطقة"، مشيرا إلى أن الحادث قيد التحقيق.

وجاء الهجوم الصاروخي بعد أن نفذت إسرائيل عشرات الغارات الجوية المكثفة عبر القرى الزراعية في شمال شرق لبنان يوم الجمعة.

وفي وادي البقاع بلبنان، نفذت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية المكثفة يوم الجمعة، مما أسفر عن استشهاد 57 شخصًا على الأقل ودفع المزيد من العائلات إلى الفرار بكل ما يمكنهم حمله. وشوهدت أعمدة كثيفة من الدخان في الأفق.