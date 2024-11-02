فرنسا تسلم شحنة مساعدات إنسانية للبنان لدعم المدنيين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - أعلنت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، عبر منصة "أكس" عن تسليم شحنة من المساعدات الإنسانية للبنان تزن حوالي 30 طنًا، وذلك دعمًا للسكان المدنيين اللبنانيين في ظل التحديات الإنسانية التي تواجهها البلاد.

جاءت هذه المساعدات عقب المؤتمر الذي عقد في باريس في 24 أكتوبر، والذي ركز على سبل تقديم الدعم للبنان واستقراره.

وتتضمن المساعدات مجموعة من المصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية، بهدف توفير إنارة مستدامة في المناطق المتضررة، إضافة إلى الخيام وسلع إغاثية أساسية أخرى.