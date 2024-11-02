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ارتفاع تداولات بورصة مسقط

ارتفعت تداولات بورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى 149.3 مليون ريال عماني مقابل 14 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه . ارتفاع تداولات بورصة مسقطارتفعت تداولات بورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى 149.3 مليون ريال عماني مقابل 14 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه . وشهدت القيمة السوقية الإجمالية لبورصة مسقط صعودا بنهاية تداولات الأسبوع لتصل إلى 27 مليارا و422 مليون ريال مقابل 24 مليارا و742 مليون ريال في الأسبوع السابق. في حين تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي، كما تراجعت المؤشرات القطاعية بعد ثلاثة أسابيع من الصعود، فقد تراجع المؤشر الرئيسي 76 نقطة وأغلق على 4749 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى التراجعات بعد أن خسر حوالي 160 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 94 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 13 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعا بنحو ست نقاط. وتراجعت الأسبوع الماضي أسعار 39 ورقة مالية مقابل 16 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و24 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.

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