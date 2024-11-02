نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ أمام يونيون برلين في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ نظيره فريق يونيون برلين اليوم السبت الموافق الثاني من نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الألماني.

ويحتضن ملعب اليانز أرينا، مباراة اليوم التي تجمع بين بايرن ميونيخ ويونيون برلين لحسابات الدوري الألماني لهذه النسخة.

موعد مباراة بايرن ميونيخ وبرلين في الدوري الألماني

وتنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين في الدوري الألماني عند تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين في الدوري الألماني

وتنقل مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين في الدوري الألماني عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية.