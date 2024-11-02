كيف يمكنك التنبؤ بطول طفلك؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 08:59 صباحاً - ينمو الأطفال بسرعة بمعدل 2 بوصة في السنة، ويزداد إلى 2-3 بوصات خلال فترة البلوغ.

وعادة ما يصل الأولاد إلى سن البلوغ في سن 12سنة ويكتمل البلوغ في سن 17-18 سنة.

ومن علامات اكتمال البلوغ اتساع الكتفين.

للتنبؤ بالطول المستقبلي، احسبي ضعف طول الطفل في سن الثانية أو أضيفي 5 بوصات إلى طول الأم.

يمكن أن تلعب الوراثة وتقييم عمر العظام دوراً أيضاً.

يشير النمو المنتظم إلى عدم وجود مشاكل هرمونية، في حين أن النمو غير المنتظم قد يشير إلى وجود خلل في التوازن.