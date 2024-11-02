بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 11:02 صباحاً - تصاب المرأة الحامل بالاكتئاب، دون أن تدرك ذلك، حيث لا تستطيع تفسير سبب رغبتها بالبكاء لأبسط الاشياء، وذلك لأن أعراض الاكتئاب أثناء الحمل مشابهة جداً لبعض أعراض الحمل الطبيعية، ويمكن معرفة إذا ما كانت المرأة مصابة به أم لا عن طريق بعض الأعراض، ومنها مايلي:

1- وجود تغيرات في شهية الأم الحامل، إذ يمكن أن تأكل بشراهة وكميات كبيرة ويمكن أن تفقد شهيتها.

2- وجود تغيرات في نوم الأم الحامل، إذ يمكن أن تشعر بالأرق، ويمكن أن تزداد ساعات نومها عن الطبيعي.

3- فقدان الطاقة والشعور بالكسل والخمول.

4- الشعور بالحزن وفقدان الأمل والرغبة بالبكاء.

5- البكاء بدون سبب.

6- فقدان شغفها ورغبتها بالقيام بالعديد من الأمور التي كانت تحب أن تفعلها وتتحمس لها.

7- يمكن أن يسبب لها بعض المشكلات الصحية، مثل الضغط المرتفع، والانهيار العصبي.