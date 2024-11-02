أبراج تعيش في الماضي.. هل أنت من أصحاب الذكريات الخالدة؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 11:02 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل تشعر أحيانًا بأنك عالق في الماضي؟ هل تسترجع الذكريات القديمة باستمرار وتجد صعوبة في المضي قدمًا؟ قد يكون برجك الفلكي له دور في ذلك! فبعض الأبراج تميل إلى التعلق بالماضي أكثر من غيرها، وتجد صعوبة في فراق الذكريات الجميلة والأوقات السعيدة.