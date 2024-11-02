نشكركم على متابعتكم خبر أبراج تعيش في الماضي.. هل أنت من أصحاب الذكريات الخالدة؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 11:02 صباحاً - متابعة بتول ضوا
هل تشعر أحيانًا بأنك عالق في الماضي؟ هل تسترجع الذكريات القديمة باستمرار وتجد صعوبة في المضي قدمًا؟ قد يكون برجك الفلكي له دور في ذلك! فبعض الأبراج تميل إلى التعلق بالماضي أكثر من غيرها، وتجد صعوبة في فراق الذكريات الجميلة والأوقات السعيدة.
- برج العقرب: يُعرف مواليد برج العقرب بعمق عواطفهم وتعلقهم الشديد بالأشخاص والأماكن والأحداث. فهم يحملون في قلوبهم ذكريات الماضي، سواء كانت سعيدة أو مؤلمة، ويجدون صعوبة في التخلي عنها.
- برج السرطان: يتميز مواليد برج السرطان بحساسيتهم العالية وعاطفتهم الجياشة. فهم يربطون عاطفيًا بكل ما يمرون به، ويحافظون على ذكريات الماضي ككنز ثمين.
- برج الثور: يتمسك مواليد برج الثور بالأشياء المادية والعاطفية التي يملكونها، ويجدون صعوبة في التغيير والتجديد. فهم يعيشون في عالم من الاستقرار والأمان، ويتمسكون بكل ما يذكرهم بالماضي.
- برج العذراء: يتميز مواليد برج العذراء بطبيعتهم التحليلية والدقيقة. فهم يميلون إلى تحليل الماضي باستمرار، ويبحثون عن الدروس والعبر التي يمكنهم استخلاصه منه.