هامة لكل أم.. إليك أعراض التسنين عند الرضع

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 11:02 صباحاً - متابعة – سماح اسماعيل

تعتبر أعراض التسنين عند الرضع من الأعراض المزعجة على الطفل، وتعاني الأمهات عند بدء هذه المرحلة كثيراً، نظراً لكثرة بكاء الرضيع.

ولمعرفة بداية هذه المرحلة، سنقدم لكِ بعض من الأعراض المرافقة لمرحلة التسنين، وهي:

زيادة رغبة الرضيع في تناول الأشياء الصلبة وعضها على غير العادة.

ظهور احمرار في اللثة مع وجود القليل من التورم بها.

تقلب المزاج والبكاء المستمر.

نزول لعاب من الفم، حيث يكون قبل شهرين من ظهور الأسنان.

الحمى والإسهال ربما تكون أعراض للتسنين، لكنها غير شائعة بين الأطفال، فإن حدث ذلك اتصل بطبيب طفلك على الفور.