نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على التشكيل الذي سيبدأ به مبارة برايتون، مساء اليوم السبت الموافق 2 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول مع نظيره برايتون، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كايمهين كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتيه، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ، أليكسيس ماك أليستر، محمد صلاح، دومينيك سوبوسلاي، كودي جاكبو.

خط الهجوم: داروين نوينز.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.