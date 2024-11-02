نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلورنتينو بيريز ينقلب على نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، لا يُمانع إطلاقًا في رحيل نجم الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لشكبة "ريفيلو" الإسبانية، فأن الفرنسي أوريلين تشواميني لم يقنع إدارة ريال مدريد حتى الآن ولم يجعل بيريز ينسى البرازيلي كاسيميرو.

وأوضحت بأن بيريز بدأ يفقد ثقته في تشواميني، ولم يعد يرفض الاستماع إلى العروض المغرية لهُ كما حدث في الصيف الماضي.

وأشارت الشبكة إلى أن تشواميني لم يثبت نفسه بعد في مركزه أمام خط الدفاع، ومازال يرتكب الكثير من الأخطاء التي تكلف الفريق كثيرًا.