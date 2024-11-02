العالم اليوم - المغرب.. تحويلات المغتربين ترتفع لـ9.3 مليار دولار في 9 أشهر

انتم الان تتابعون خبر المغرب.. تحويلات المغتربين ترتفع لـ9.3 مليار دولار في 9 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - ارتفعت التحويلات النقدية للمغتربين في المغرب، بنسبة 5.2 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بحسب ما ذكره مكتب الصرف المغربي، السبت.

ووفق تقرير للمكتب الحكومي، سجلت تحويلات المغتربين خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري 91.52 مليار درهم (9.3 مليار دولار)، مقارنة بـ 86.99 مليار درهم (8.8 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

ويصل عدد المغتربين إلى 5 ملايين شخص، بحسب إحصاءات وزارة الخارجية المغربية، وتعد تحويلاتهم أول مصدر للنقد الأجنبي في المملكة.

وأوضح المكتب أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب ارتفعت 50.7 بالمئة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة ذاتها بالعام الجاري 28.7 مليار درهم (2.9 مليار دولار) مقارنة بـ 12.3 مليار درهم ( 1.3 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2023.