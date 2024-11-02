العالم اليوم - خامنئي يتوعد إسرائيل وأميركا بـ"الرد الساحق"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - هدد المرشد الإيراني علي خامنئي إسرائيل والولايات المتحدة، السبت، بـ "رد ساحق" على الهجمات ضد إيران وحلفائها.

ويأتي تهديد خامنئي في وقت تتصاعد فيه تهديدات مسؤولي إيران بتوجيه ضربة أخرى ضد إسرائيل في أعقاب الهجوم الذي نفذته الأخيرة على إيران يوم 26 أكتوبر، والذي استهدف قواعد عسكرية ومواقع أخرى، وأودى بحياة 5 أشخاص، على الأقل.

ومن شأن أي هجمات جديدة يشنها أحد الجانبين إغراق الشرق الأوسط في صراع إقليمي أوسع نطاقا قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة يوم الثلاثاء المقبل، في الوقت الذي تترنح فيه المنطقة بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والغزو البري الإسرائيلي للبنان.

وقال المرشد الإيراني في مقطع فيديو، نشرته وسائل الإعلام الرسمية: "بكل تأكيد، سيتلقى الأعداء، سواء النظام الصهيوني أو الولايات المتحدة، ردا ساحقا على ما يفعلون بإيران وبالأمة الإيرانية وجبهة المقاومة".

غير أن خامنئي لم يوضح توقيت الهجوم، أو نطاقه.

يشار إلى أن خامنئي، الذي يبلغ من العمر 85 عاما، كان اتبع نهجا يتسم بقدر أكبر من الحذر في تصريحات سابقة، حيث قال إن المسؤولين سيقيمون رد إيران وإنه لا يجب المبالغة فيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي "أو التقليل من شأنه".