نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعو وعشاق الدوري الإنجليزي لانطلاق الجولة العاشرة من عمر المسابقة والتي تشهد مواجهات قوية ومثيرة.

وينتظر وجود عدة مواجهات أبرزها مانشستر سيتي حامل اللقب أمام بورنموث، ليفربول أمام برايتون، أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد.

وعبر دوت الخليج الرياضي نستعرض موعد المباريات والقنوات الناقلة:-

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد X آرسنال – الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت مصر 3:30 في المملكة العربية السعودية

بورنموث X مانشستر سيتي – الساعة 5 مساء بتوقيت مصر 6 بتوقيت المملكة العربية السعودية

إبسويتش تاون X ليستر سيتي – الساعة 5 مساء بتوقيت مصر 6 بتوقيت المملكة العربية السعودية

ليفربول X برايتون – الساعة 5 مساء بتوقيت مصر 6 بتوقيت المملكة العربية السعودية

نوتينجهام فورست X وست هام – الساعة 5 مساء بتوقيت مصر 6 بتوقيت المملكة العربية السعودية

ساوثهامتون X إيفرتون – الساعة 5 مساء بتوقيت مصر ،6بتوقيت المملكة العربية السعودية

وولفرهامبتون X كريستال بالاس – الساعة 7:30 مساء مصر الساعة 8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري الانجليزي

تنقل مواجهات الدوري الإنجليزي عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة في مصر والشرق الأوسط.