تناول هذه الأطعمة لتحسن صحة دماغك..

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 08:59 صباحاً - تشارك أخصائية التغذية كيرستن بروكس نصائح حول الأطعمة المفيدة لصحة الدماغ، حيث أظهرت دراسة أجريت على 180,000 شخص وجود علاقة قوية بين النظام الغذائي وصحة الدماغ.

يحسن النظام الغذائي المتوازن الذي يحتوي على الحبوب الكاملة والفاكهة والخضروات والبقوليات والبروتين من خفض الكربوهيدرات من الصحة العقلية ووظائف الدماغ.

تزيد مستويات السكر المرتفعة في الدم من خطر الإصابة بالزهايمر، لذا فإن اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الألياف والبروتين الصحي أمر ضروري.

يمكن أن يكون تعزيز صحة الأمعاء بالأطعمة المخمرة مثل الزبادي والكفير والكيمتشي مفيدًا أيضًا.