تناول القهوة مع هذه الأطعمة لتقلل من أضرارها

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 08:59 صباحاً - يعتبر شرب القهوة على معدة فارغة من الممارسات الشائعة، لكن فوائدها الصحية مثيرة للجدل.

يشير أخصائي التغذية أنتوني ديمارينو إلى أن القهوة بمفردها جيدة،ولكن من الأفضل تناولها مع وجبة طعام لتقليل الآثار السلبية للكافيين.

يمكن أن ترفع القهوة من حموضة المعدة وتزيد من حرقة المعدة، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من معدة حساسة، ويمكن أن تسبب القلق والتوتر وعسر الهضم.

قد تؤدي إضافة الكريمة الخفيفة أو بديل الحليب إلى تخفيف الأعراض.

لا يوجد وقت مثالي لشرب القهوة، ولكن تناولها مع وجبة إفطار غنية بالألياف يمكن أن يساعد في تجنب آثار حموضة المعدة.