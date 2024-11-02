نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم مباريات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الاسباني والذي يشهد منافسة قوية ومثيرة من أجل حصد اللقب.

ويشهد السبت الممتاز مواجهتين في الدوري الاسباني بينما تم تأجيل المواجهتين والتي على رأسهم مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا.

ونستعرض عبر دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني

يواجه أتليتكو مدريد نظيره أمام لاس بالماس وذلك في تمام الثالثة مساء بتوقيت مصر والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بينما يواجه جيرونا نظيره ليجانيز وذلك في تمام الخامسة والربع مساء بتوقيت بتوقيت القاهرة السادسة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري الاسباني

تنقل مواجهات الدوري الاسباني عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الليغا في مصر والشرق الأوسط.