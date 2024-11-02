العالم اليوم - للفوز بإحدى ولايات "الجدار الأزرق".. ترامب وهاريس في ميلووكي

انتم الان تتابعون خبر للفوز بإحدى ولايات "الجدار الأزرق".. ترامب وهاريس في ميلووكي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 06:29 صباحاً - استضاف كل من نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب تجمعين على بعد 7 أميال من بعضهما البعض ليل الجمعة في منطقة ميلووكي في إطار حملة أخيرة محمومة لكسب الأصوات في أكبر مقاطعة في ولاية ويسكونسن المتأرجحة.

وتعد ميلووكي موطنا لأغلبية أصوات الديمقراطيين في ولاية ويسكونسن، لكن ضواحيها المحافظة يعيش فيها معظم الجمهوريين وهي منطقة حاسمة بالنسبة لترامب الذي يحاول استعادة الولاية التي فاز بها بفارق ضئيل في عام 2016 وخسرها في عام 2020.

يذكر أن أحد أسباب هزيمة ترامب في انتخابات 2020 هو انخفاض الدعم في ضواحي ميلووكي وزيادة أصوات الديمقراطيين في المدينة.

وقال رئيس الحزب الجمهوري في المقاطعة هيلاريو ديليون: "يدرك المرشحان أن الطريق إلى البيت الأبيض يمر مباشرة عبر مقاطعة ميلووكي".

وهبطت طائرة نائبة الرئيس في مطار ميلووكي قبل حوالي 40 دقيقة من طائرة ترامب الخاصة.

وتوقفت الطائرتان بالقرب من بعضهما البعض، إلا أن المرشحين المتنافسين لم يلتقيا، حيث تحرك موكب هاريس قبل هبوط طائرة ترامب.

وويسكونسن، إلى جانب ميشيغن وبنسلفانيا، هي ولايات حزام الصدأ الثلاث التي تشكل ما يطلق عليه الديمقراطيون "الجدار الأزرق".