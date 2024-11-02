الدوري الفرنسي (10): لانس في باريس وبريست يلاقي نيس

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 07:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، السبت، ثلاث مباريات لحساب الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، فيلتقي باريس سان جيرمان مع لانس الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستاد بريست مع نيس الساعة 21:00، وسانت إيتيان مع ستراسبورغ الساعة 23:00.

أمس، خسر موناكو أمام أنجيه 0-1، وتعادل ليل مع ليون 1-1 في افتتاح مباريات هذه الجولة.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب فرق الدوري الفرنسي بـ 23 نقطة، يليه موناكو بـ 20 نقطة، ليل بـ 18 نقطة، مارسيليا بـ 17 نقطة، وليون بـ 15 نقطة.