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الدوري الإيطالي (11): أودونيزي ينتظر جوفنتوس

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 07:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُنجز اليوم، السبت، ثلاث مباريات في افتتاح الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، فيلعب بولونيا مع ليتشي الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وأودونيزي مع جوفنتوس الساعة 20:00، ومونزا مع ميلان الساعة 22:45.

ويتصدر نابولي ترتيب فرق الدوري الإيطالي بـ 25 نقطة، يليه إنتر ميلان بـ 21 نقطة، ولكل من أتلانتا وفيورنتينا ولاتسيو 19 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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