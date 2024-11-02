الدوري الإيطالي (11): أودونيزي ينتظر جوفنتوس

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 07:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُنجز اليوم، السبت، ثلاث مباريات في افتتاح الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، فيلعب بولونيا مع ليتشي الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وأودونيزي مع جوفنتوس الساعة 20:00، ومونزا مع ميلان الساعة 22:45.

ويتصدر نابولي ترتيب فرق الدوري الإيطالي بـ 25 نقطة، يليه إنتر ميلان بـ 21 نقطة، ولكل من أتلانتا وفيورنتينا ولاتسيو 19 نقطة.