الدوري الإنكليزي (10): نيوكاسل يستقبل آرسنال

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 07:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحلّ فريق آرسنال ضيفاً على نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت، الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.

وعند الساعة 18:00 يلعب ليفربول مع برايتون، وساوثهامبتون مع إيفرتون، وإبسويتش تاون مع ليستر سيتي، ونوتينغهام فورست مع وست هام يونايتد، وبورنموث مع مانشستر سيتي، ويلعب وولفرهامبتون مع كريستال بالاس الساعة 20:30.

ترتيب فرق المقدمة

1- مانشستر سيتي: 23 نقطة

2- ليفربول: 22 نقطة

3- آرسنال: 18 نقطة

4- أستون فيلا: 18 نقطة

5- تشيلسي: 17 نقطة