نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - جهود مصرية لرأب الصدع بين فتح وحماس حول مستقبل غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر فلسطينية عن وصول وفد من حركة فتح إلى القاهرة لعقد لقاء مع ممثلين عن حركة حماس، بوساطة مصرية، بهدف مناقشة ملفات المصالحة والتطورات في قطاع غزة. يضم وفد فتح كلًا من محمود العالول نائب رئيس الحركة، وعضوي اللجنة المركزية عزام الأحمد وروحي فتوح.

يأتي هذا اللقاء المقرر اليوم السبت، ضمن مساعي الطرفين لبحث مستقبل غزة، وسيتم قبل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المقررة يوم الأحد، حيث سيلتقي بمسؤولين مصريين لبحث نتائج هذه المباحثات.

من جهة أخرى، أعلنت حركة حماس رفضها لمقترحات تضمنت هدنة مؤقتة وتبادلًا جزئيًا للأسرى، مشيرة إلى أن هذه المقترحات لا تشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار أو انسحابًا إسرائيليًا كاملًا من القطاع أو عودة النازحين.