نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأرجنتيني (20): ريفر بليت يستقبل بانفيلد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلعب مساء اليوم، السبت، ديبرتيفو ريسترا وتاليريس كوردوبا الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة العشرين من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم.
ويلعب ريفر بليت مع بانفيلد عند منتصف ليل السبت- الأحد، فيمايلتقي بيلجرانو مع ديفينسا خوستيكا الساعة 02:00 فجر الأحد.
النتائج المسجلة في الجولة (20)
إستوديانتس لابلاتا × انديبندينتي ريفاديفا 1-1
غودوي كروز × اتلتيكو توكومان 1-1
سارمينتو × إنديبندينتي 0-0
هوراكان × جيمناسيا لابلاتا 0-0
روزاريو سنترال × باراكاس سنترال 0-1
سينترال كوردوبا سانتياجو × سان لورينزو 0-1
يونيون سانتا في × نيولز أولد بويز 2-0
أرجنتينوس × فيليز سارسفيلد 1-1