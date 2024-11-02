الدوري الأرجنتيني (20): ريفر بليت يستقبل بانفيلد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلعب مساء اليوم، السبت، ديبرتيفو ريسترا وتاليريس كوردوبا الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة العشرين من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم.

ويلعب ريفر بليت مع بانفيلد عند منتصف ليل السبت- الأحد، فيمايلتقي بيلجرانو مع ديفينسا خوستيكا الساعة 02:00 فجر الأحد.

النتائج المسجلة في الجولة (20)

إستوديانتس لابلاتا × انديبندينتي ريفاديفا 1-1

غودوي كروز × اتلتيكو توكومان 1-1

سارمينتو × إنديبندينتي 0-0

هوراكان × جيمناسيا لابلاتا 0-0

روزاريو سنترال × باراكاس سنترال 0-1

سينترال كوردوبا سانتياجو × سان لورينزو 0-1

يونيون سانتا في × نيولز أولد بويز 2-0

أرجنتينوس × فيليز سارسفيلد 1-1