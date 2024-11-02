أسماء جلال تتصدر تريند جوجل فما القصة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، حيث اختارت إطلالة جريئة ومميزة جعلتها تتصدر محركات البحث على جوجل. ارتدت أسماء فستانًا طويلًا باللون الأحمر الجريء، بتصميم أنيق يتضمن فتحة جانبية طويلة وكتف واحد مكشوف، مما أضفى لمسة من الجرأة والأناقة على إطلالتها

تفاصيل الإطلالة



والفستان من تصميم المصمم اللبناني طوني ورد، مصنوع من الشيفون والأورجانزا، ويتميز بخفة وانسيابية، مع تفاصيل ملفتة حول الخصر والأكمام المتدلية حيث بلغت تكلفة الإطلالة نحو 300 ألف جنيه، مما يعكس الفخامة والاهتمام بالتفاصيل في التصميم، اعتمدت أسماء مكياجًا ناعمًا مع تسريحة شعر منسدلة، مما أضاف لمسة من الرقي إلى مظهرها العام

تأثير الإطلالة



أثارت إطلالة أسماء جلال اهتمامًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول صورها بشكل كبير، مما ساهم في تصدرها تريند محركات البحث. وقد اعتبرت هذه الإطلالة واحدة من أبرز اللحظات في حفل الختام، الذي شهد حضور العديد من نجوم الفن

آخر أعمال أسماء جلال



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء جلال في السينما، هو مشاركتها في فيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد إمام، والذي حاز علي اعجاب الجمهور في الوطن العربي.

أبطال وصناع فيلم "اللعب مع العيال"

يشارك في بطولة فيلم "اللعب مع العيال" بجانب الفنان محمد إمام عدد كبير من الفنانين أبرزهم:أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

أحداث فيلم "اللعب مع العيال"

تدور أحداث فيلم "اللعب مع العيال" في إطار كوميدي حول شاب يتعرض لعدة أزمات ومواقف صعبة تقلب حياته رأسًا على عقب.



