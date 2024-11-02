دوري نجوم العراق (6): القوة الجوية يلتقي زاخو

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلعب القوة الجوية مع زاخو الساعة 14:45 بتوقيت مكة المكرمة، والطلبة مع الميناء الساعة 17:15، ودهوك مع الكرخ بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (6)

الزوراء × نوروز 1-0

الكرمة × القاسم 1-0

الحدود × كربلاء 0-1

النفط × الشرطة 0-2

ترتيب فرق المقدمة

1- الشرطة: 14 نقطة

2- نفط ميسان: 11 نقطة

3- النفط: 11 نقطة

4- الكرمة: 10 نقاط

5- الزوراء: 10 نقاط