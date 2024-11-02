اخبار الخليج / اخبار الإمارات

دوري نجوم العراق (6): القوة الجوية يلتقي زاخو

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (6): القوة الجوية يلتقي زاخو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلعب القوة الجوية مع زاخو الساعة 14:45 بتوقيت مكة المكرمة، والطلبة مع الميناء الساعة 17:15، ودهوك مع الكرخ بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (6)
الزوراء × نوروز 1-0
الكرمة × القاسم 1-0
الحدود × كربلاء 0-1
النفط × الشرطة 0-2

ترتيب فرق المقدمة
1- الشرطة: 14 نقطة
2- نفط ميسان: 11 نقطة
3- النفط: 11 نقطة
4- الكرمة: 10 نقاط
5- الزوراء: 10 نقاط

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا