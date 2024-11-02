نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (6): القوة الجوية يلتقي زاخو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلعب القوة الجوية مع زاخو الساعة 14:45 بتوقيت مكة المكرمة، والطلبة مع الميناء الساعة 17:15، ودهوك مع الكرخ بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في الجولة (6)
الزوراء × نوروز 1-0
الكرمة × القاسم 1-0
الحدود × كربلاء 0-1
النفط × الشرطة 0-2
ترتيب فرق المقدمة
1- الشرطة: 14 نقطة
2- نفط ميسان: 11 نقطة
3- النفط: 11 نقطة
4- الكرمة: 10 نقاط
5- الزوراء: 10 نقاط