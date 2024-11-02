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نصائح ذهبية للحفاظ على الكليتين سليمتين

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 01:54 صباحاً - الكليتان عضو حيوي في جسم الإنسان، تقومان بتصفية الدم وإزالة السموم الزائدة. لحماية هذه الأعضاء الحيوية، عليك اتباع بعض النصائح الهامة:

النظام الغذائي الصحي:

  • قلل الملح: الإفراط في الملح يزيد ضغط الدم ويشكل عبئًا على الكلى.
  • حدد البروتين: خاصة لمن يعانون من أمراض الكلى، يجب تحديد كمية البروتين المتناولة.
  • تناول الفواكه والخضروات: غنية بالفيتامينات والمعادن التي تحمي الكلى.
  • اشرب الكثير من الماء: الماء يساعد على طرد السموم من الجسم وحماية الكلى.

نمط حياة صحي:

  • ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد على تنظيم ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.
  • الحفاظ على وزن صحي: السمنة تزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى.
  • التوقف عن التدخين: التدخين يضر بالأوعية الدموية بما فيها أوعية الكلى.
  • الحد من الكحول: الإفراط في شرب الكحول يضر بالكبد والكلى.

مراقبة الأمراض المزمنة:

  • السكري: مرض السكري غير المنضبط يضر بالكلى.
  • ارتفاع ضغط الدم: الضغط المرتفع يضر بالأوعية الدموية في الكلى.
  • أمراض القلب: هناك ارتباط وثيق بين أمراض القلب وأمراض الكلى.

فحوصات دورية:

  • فحص وظائف الكلى: بشكل دوري، خاصة لمن لديهم عوامل خطر.
  • فحص ضغط الدم والسكر: بشكل منتظم.

نصائح إضافية:

  • تجنب الأدوية التي لا تحتاج لوصفة طبية: استشر الطبيب قبل تناول أي دواء جديد.
  • الحفاظ على نظافة الجهاز البولي: شرب الماء بكميات كافية والتبول بانتظام.

لماذا تعتبر صحة الكلى مهمة؟ الكلى تلعب دورًا حاسمًا في:

  • تنظيم ضغط الدم.
  • إنتاج خلايا الدم الحمراء.
  • تنظيم توازن السوائل والأملاح في الجسم.
  • إزالة النفايات والسموم من الدم.

عندما لا تعمل الكلى بشكل جيد، قد تظهر أعراض مثل:

  • التعب والإرهاق.
  • تورم في القدمين والكاحلين.
  • صعوبة في التنفس.
  • فقدان الشهية.
  • التبول المتكرر أو القليل.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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