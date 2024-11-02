نشكركم على متابعتكم خبر نصائح ذهبية للحفاظ على الكليتين سليمتين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 01:54 صباحاً - الكليتان عضو حيوي في جسم الإنسان، تقومان بتصفية الدم وإزالة السموم الزائدة. لحماية هذه الأعضاء الحيوية، عليك اتباع بعض النصائح الهامة:

النظام الغذائي الصحي:

قلل الملح: الإفراط في الملح يزيد ضغط الدم ويشكل عبئًا على الكلى.

الإفراط في الملح يزيد ضغط الدم ويشكل عبئًا على الكلى. حدد البروتين: خاصة لمن يعانون من أمراض الكلى، يجب تحديد كمية البروتين المتناولة.

خاصة لمن يعانون من أمراض الكلى، يجب تحديد كمية البروتين المتناولة. تناول الفواكه والخضروات: غنية بالفيتامينات والمعادن التي تحمي الكلى.

غنية بالفيتامينات والمعادن التي تحمي الكلى. اشرب الكثير من الماء: الماء يساعد على طرد السموم من الجسم وحماية الكلى.

نمط حياة صحي:

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد على تنظيم ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.

تساعد على تنظيم ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية. الحفاظ على وزن صحي: السمنة تزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى.

السمنة تزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى. التوقف عن التدخين: التدخين يضر بالأوعية الدموية بما فيها أوعية الكلى.

التدخين يضر بالأوعية الدموية بما فيها أوعية الكلى. الحد من الكحول: الإفراط في شرب الكحول يضر بالكبد والكلى.

مراقبة الأمراض المزمنة:

السكري: مرض السكري غير المنضبط يضر بالكلى.

مرض السكري غير المنضبط يضر بالكلى. ارتفاع ضغط الدم: الضغط المرتفع يضر بالأوعية الدموية في الكلى.

الضغط المرتفع يضر بالأوعية الدموية في الكلى. أمراض القلب: هناك ارتباط وثيق بين أمراض القلب وأمراض الكلى.

فحوصات دورية:

فحص وظائف الكلى: بشكل دوري، خاصة لمن لديهم عوامل خطر.

بشكل دوري، خاصة لمن لديهم عوامل خطر. فحص ضغط الدم والسكر: بشكل منتظم.

نصائح إضافية:

تجنب الأدوية التي لا تحتاج لوصفة طبية: استشر الطبيب قبل تناول أي دواء جديد.

استشر الطبيب قبل تناول أي دواء جديد. الحفاظ على نظافة الجهاز البولي: شرب الماء بكميات كافية والتبول بانتظام.

لماذا تعتبر صحة الكلى مهمة؟ الكلى تلعب دورًا حاسمًا في:

تنظيم ضغط الدم.

إنتاج خلايا الدم الحمراء.

تنظيم توازن السوائل والأملاح في الجسم.

إزالة النفايات والسموم من الدم.

عندما لا تعمل الكلى بشكل جيد، قد تظهر أعراض مثل: