نشكركم على متابعتكم خبر نصائح ذهبية للحفاظ على الكليتين سليمتين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 01:54 صباحاً - الكليتان عضو حيوي في جسم الإنسان، تقومان بتصفية الدم وإزالة السموم الزائدة. لحماية هذه الأعضاء الحيوية، عليك اتباع بعض النصائح الهامة:
النظام الغذائي الصحي:
- قلل الملح: الإفراط في الملح يزيد ضغط الدم ويشكل عبئًا على الكلى.
- حدد البروتين: خاصة لمن يعانون من أمراض الكلى، يجب تحديد كمية البروتين المتناولة.
- تناول الفواكه والخضروات: غنية بالفيتامينات والمعادن التي تحمي الكلى.
- اشرب الكثير من الماء: الماء يساعد على طرد السموم من الجسم وحماية الكلى.
نمط حياة صحي:
- ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد على تنظيم ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.
- الحفاظ على وزن صحي: السمنة تزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى.
- التوقف عن التدخين: التدخين يضر بالأوعية الدموية بما فيها أوعية الكلى.
- الحد من الكحول: الإفراط في شرب الكحول يضر بالكبد والكلى.
مراقبة الأمراض المزمنة:
- السكري: مرض السكري غير المنضبط يضر بالكلى.
- ارتفاع ضغط الدم: الضغط المرتفع يضر بالأوعية الدموية في الكلى.
- أمراض القلب: هناك ارتباط وثيق بين أمراض القلب وأمراض الكلى.
فحوصات دورية:
- فحص وظائف الكلى: بشكل دوري، خاصة لمن لديهم عوامل خطر.
- فحص ضغط الدم والسكر: بشكل منتظم.
نصائح إضافية:
- تجنب الأدوية التي لا تحتاج لوصفة طبية: استشر الطبيب قبل تناول أي دواء جديد.
- الحفاظ على نظافة الجهاز البولي: شرب الماء بكميات كافية والتبول بانتظام.
لماذا تعتبر صحة الكلى مهمة؟ الكلى تلعب دورًا حاسمًا في:
- تنظيم ضغط الدم.
- إنتاج خلايا الدم الحمراء.
- تنظيم توازن السوائل والأملاح في الجسم.
- إزالة النفايات والسموم من الدم.
عندما لا تعمل الكلى بشكل جيد، قد تظهر أعراض مثل:
- التعب والإرهاق.
- تورم في القدمين والكاحلين.
- صعوبة في التنفس.
- فقدان الشهية.
- التبول المتكرر أو القليل.