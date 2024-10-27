شكرا لاهتمامك لمعرفة “ثبت الآن” تردد قناة عمو يزيد الجديد Amou Yazid TV 2024 للأطفال علي جميع النايل سات وعرب سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تتساءل أولياء الأمور في الوقت الراهن حول تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية، حيث تعمل القناة على تحديث ترددها باستمرار لكي تتماشى مع التطورات الهائلة والسريعة في كافة وسائل الإعلام والتكنولوجيا، وتهدف القناة الى تعليم الأطفال السلوكيات الحميدة، كما تقدم محتوى ترفيهي متميز للأطفال في الوطن العربي للمساهمة في تطوير مهارات الأطفال وتحفيز خيالهم

تردد قناة عمو يزيد الجديد

جاء تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024 نايل سات وعرب سات الجديد، والذي جاء على النحو التالي..

تردد قناة عمو يزيد الجديد على نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 4\3.

تردد قناة عمو يزيد الجديد على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 10923.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 4\3.

مميزات قناة عمو يزيد

تعرض القناة عدد من البرامج ومن أبرز ها هو برنامج عمو يزيد، ويستضيف مقدم البرنامج يزيد في البرنامج مجموعة من الأطفال.

وتتميز القناة عمو يزيد بنقل محتواها مجانًا، دون الحاجة الي الاشتراك.

وتبث محتواها على مدار الـ24 ساعة.

كما تقدم القناة محتوى جذاب، وتجذل العديد من الأطفال.

وتعرض القناة محتوى تعليمي للأطفال بشكل ممتع، وتمتلك القناة نسب قاعدة جماهيرية كبيرة في الجزائر، وفي الوطن العربي.

ضبط تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024

يمكنك ضبط تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024 من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية..

اولًا: اضغط على زر القائمة من خلال جهاز التحكم عن بُعد.

ثم ادخل بعد ذلك إلى قائمة الإعدادات.

بعد ذلك اضغط على اختيار إضافة قناة جديدة.

ثم اضغط على خانة البحث اليدوي

حدد بعد ذلك القمر الصناعي الخاص بالقناة.

قم ادخل بيانات التردد.

في الخطوة الأخيرة: قم بالضغط على زر البحث.

وعند اكتمال عملية التحميل عليك الضغط على حفظ القناة.

أفضل برامج قناة عمو يزيد