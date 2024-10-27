شكرا لاهتمامك لمعرفة تعرف على تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024 عبر نايل وعرب سات بجودة عالية HD .. نافذتك على عالم من الترفيه والإثارة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

واحد من أكثر الترددات رواجا هو تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024 سواء على نايل سات أو عرب سات، وتعتبر القناة واحد من قنوات الأطفال التي لها مكانة مميزة بين قنوات الأطفال لما تقدمة من محتوى ترفيهي وتعليمي فريد لا ينافسها أحد به، وفي هذا الصدد نعرض لكم من خلال موقعنا الإخباري إقرأ نيوز التفاصيل الخاصة بالقناة وترددها عبر الأقمار الصناعية المختلفة داخل أسطر هذا المقال.

تردد قناة عمو يزيد الجديد

مع تزايد البحث عن تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024، نجد أن القناة تقدم باقة من أفضل البرامج والأغاني التعليمية في إطار ترفيهي حتى تتمكن من إفادة الأطفال وفي الوقت ذاته يكون الأمر في سياق ممتع لا يجعلهم يملوا من المشاهدة ونجحت في هذا الأمر، يذكر أن القناة كانت توقفت عن البث الفترة الأخيرة ولكنها عادت للعمل مرة أخرى الأمر الذي أثار مشاعر من الفرحة والبهجة لدى متابعها، وبدأوا في البحث عن ترددها الجديد.

تردد قناة عمو يزيد الجديد على نايل سات

في سياق حديثنا حول قناة عمو يزيد وما تقدمة من محتوى ممتع وفريد، علينا التنويه عن حرص القائمين على القناة على أن يكون محتواها ذو جودة عالية سواء للصوت أو الصورة، لذا نعرض لكم تفاصيل ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

تردد القناة هو: 10922.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة عمو يزيد الجديد على عرب سات

ومن أجل القيام بتنزيل تردد قناة عمو يزيد الجديد على عرب سات والاستمتاع بما تقدمه من محتوى مميز وفريد، نعرض لكم تفاصيل التردد فيما يلي:

التردد: 10923.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

محتوى قناة عمو يزيد الجديد