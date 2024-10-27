شكرا لاهتمامك لمعرفة “اضبط فورًا” تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 AD Sports الناقلة لمباراة الاهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال 2024 علي النايل سات مجاناً والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يبحث عشاق المارد الاحمر عن تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 منتشيين بفرحة الفوز على غريمهم التقليدي نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري، حيث كانت مباراة الاخذ بالثأر ورد الاعتبار بعدما اخذ نادي الزمالك لقب السوبر الافريقي بعد الفوز على الاهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-4، ليتكرر لقاء القمة ويتكرر السيناريو بالتعادل بين الفريقين في الوقت الاصلي للمباراة ليلجأوا بعد ذلك الى ركلات الترجيح، ولكن هذه المرة يفوز النادي الاهلي ويظفر باللقب، ليستعد بعد ذلك الى خوض مباراة هامة وقوية امام غريمه العين الاماراتي في كأس إنتركونتيننتال 2024، اعلنت عن نقلها قنوات ابو ظبي الاماراتية.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1

أعلنت العديد من القنوات الرياضية الشهيرة حصولها على حقوق بث ونقل مباراة الاهلي والعين الاماراتي في كأس إنتركونتيننتال 2024 ومن ضمنها شبكة قنوات “أبو ظبي الرياضية” الإماراتية، وقد جاء تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 على النحو التالي..

قمر صناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية علي العرب سات

التردد: 11390

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

القمر الصناعي: العرب سات

ضبط قناة أبو ظبي الرياضية

يمكنك ضبط قناة أبو ظبي الرياضية على جهاز الاستقبال، من خلال اتباع الخطوات التالية..

قم بالضغط على زر “Menu”، لكي تتمكن من الدخول الى القائمة.

ثم قم بالضغط على خيار “التثبيت” أو “التركيب” من القائمة الظاهرة امامك.

ومن ثم اضغط على “البحث اليدوي”.

ادخل جميع البيانات الخاصة بالتردد.

ابحث عن القناة.

الضغط على “حفظ”.

ستظهر القناة في القنوات المحفوظة الأخيرة.

موعد مباراة الاهلي والعين

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، سابقًا، عن موعد مباراة الاهلي والعين الاماراتي القادمة في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024، ليأتي يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ابوظبي، وستقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد العين

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: يحيى عطية الله- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- عمر كمال عبدالواحد.

في خط الوسط: مروان عطية- أكرم توفيق- إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات- وسام أبوعلي- بيرسي تاو.

مميزات قناة أبوظبي الرياضية