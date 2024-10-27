شكرا لاهتمامك لمعرفة “Amou Yazid “.. تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024 عبر النايل سات لمتابعة أفضل وأهم برامج الأطفال بجودة عالية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يتساءل الكثير من الاولياء الأمور عن تردد قناه عمو يزيد الجديد 2024، وهي من القنوات الخاصة بالأطفال والتي حققت نجاحات واسعه في السنوات الأخيرة، ومن خلال المقال التالي يقدم لك موقعنا الاخباري اقرا نيوز معرفه تردد القناه عبر النايل سات والعرب سات، تابع قراءة السطور القادمة للاطلاع علي تردد القناة.

تردد قناة عمو يزيد الجديد

سنتعرف معاً من خلال السطور القادمة على تردد قناه عمو يزيد الجديد 2024، وهي من القنوات التي تختص بنقل محتوي خاص بالأطفال، هذا المحتوي مثلي نجح في تحقيق الكثير من المشاهدات خلال السنوات الماضية، وتقدم القناة من خلال برامجها معلومات دينيه مثل الصلاة والصوم وغيرها من العادات الجيدة وعلى الجانب الاخر يحذرهم من العادات السيئة التي تتنافي مع ديننا الإسلامي، وتمتاز القناة بكونها قناة مجانية تعرض المحتوي الخاص بها علي مدار الـ24 ساعة بدون انقطاع أو تشويش ويمكنك ضبط القناة علي جهازك من خلال الترددات التالية:ـ

تردد قناة عمو يزيد عبر القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية:ـ

التردد : 10922.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح : 5/6.

تردد قناة عمو يزيد عبر القمر الصناعي عرب سات بجودة عالية:ـ

التردد: 10923.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

خطوات ضبط قناة عمو يزيد علي جهازك

يمكنك ضبط القناة علي جهاز التلفاز الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية:ـ