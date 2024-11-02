دوري روشن السعودي (9): الاتفاق يلاقي القادسية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، السبت، مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب الفتح مع الفيحاء الساعة 17:35 بتوقيت مكة المكرمة، والتعاون مع الخلود الساعة 17:55، والاتفاق مع القادسية الساعة 21:00.

النتائج المسجلة في الجولة (9)

النصر × الهلال 1-1

ضمك × الرياض 2-2

الخليج × الرائد 4-0

الاتحاد × الأهلي 1-0

الأخدود × العروبة 4-0

الشباب × الوحدة 3-1

ترتيب فرق المقدمة

1- الهلال: 25 نقطة

2- الاتحاد: 24 نقطة

3- النصر: 19 نقطة

4- الشباب: 18 نقطة

5- الرياض: 14 نقطة