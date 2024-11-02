نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (9): الاتفاق يلاقي القادسية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُختتم اليوم، السبت، مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب الفتح مع الفيحاء الساعة 17:35 بتوقيت مكة المكرمة، والتعاون مع الخلود الساعة 17:55، والاتفاق مع القادسية الساعة 21:00.
النتائج المسجلة في الجولة (9)
النصر × الهلال 1-1
ضمك × الرياض 2-2
الخليج × الرائد 4-0
الاتحاد × الأهلي 1-0
الأخدود × العروبة 4-0
الشباب × الوحدة 3-1
ترتيب فرق المقدمة
1- الهلال: 25 نقطة
2- الاتحاد: 24 نقطة
3- النصر: 19 نقطة
4- الشباب: 18 نقطة
5- الرياض: 14 نقطة