العالم اليوم - ترامب يعلن تقدمه على هاريس في عدة ولايات أميركية

انتم الان تتابعون خبر ترامب يعلن تقدمه على هاريس في عدة ولايات أميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 04:27 صباحاً - دعا المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنصاره في ولاية ويسكونسن، إلى التصويت لصالحه أمام منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

وقال ترامب في تجمع انتخابي: "علينا أن نقول لهاريس يوم الثلاثاء المقبل (كفى)".

وأضاف: "نحن نتقدم في ولايات عدة ولكن علينا عدم الاكتفاء بذلك".

وتابع قائلا: "مصير بلادنا بين أيديكم ويجب أن تصوتوا لي".

من جانبها قالت هاريس في تجمع انتخابي بولاية ويسكونسن، يوم الجمعة، إن ترامب لا يفكر في تحسين حياة الأميركيين.

ووصفت هاريس منافسها في الانتخابات الرئاسية بأنه "غير متزن".

وأضافت: "سنقوم بخفض الضرائب على الأميركيين ولن نسمح بالتلاعب في الأسعار".

وتابعت: "أتعهد لكم بالبحث عن أرضية مشتركة وحلول منطقية للتحديات التي تواجهونها".

وشددت على أنها تتعهد "بالاستماع إلى أولئك الذين سيتأثرون بالقرارات التي أتخذها. سأستمع إلى الخبراء. سأستمع إلى الأشخاص الذين يختلفون معي. لأنني على خلاف دونالد ترامب، لا أعتقد أن الأشخاص الذين يختلفون معي أعداء"، حسبما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وكانت حملة هاريس قد حذرت المسؤولين التنفيذيين الكبار بقطاع الأعمال من أن ترامب يمثل تهديدا للاقتصاد.

ووفق حملة هاريس فإن ترامب لديه نمط من عدم الاكتراث بالديمقراطية وحكم القانون، وهو ما من شأنه أن يهدد النمو الاقتصادي الأميركي، حسبما نقلت وكالة "الأسوشيتد برس".

وترفض حملة ترامب هذا الموقف، بينما تبلغ الناخبين بأن الأسعار سوف تنخفض والنمو سيكون أقوى من أي وقت مضى إذا فاز المرشح الجمهوري في الانتخابات التي ستُجرى يوم الثلاثاء.

وفي كلمة لترامب في تجمع انتخابي بولاية ميشيغان، يوم الجمعة، قال الرئيس السابق، إن الولايات المتحدة ستكون أفضل من أي وقت مضى، مضيفا "سننهي الكارثة الاقتصادية لهاريس ونطلق المعجزة الاقتصادية لترامب".