نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري (1): الإسماعيلي يلاقي غزل المحلة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 06:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، السبت، مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري بكرة القدم، حيث يلتقي الإسماعيلي مع غزل المحلة الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة على ستاد الإسماعلية، والأهلي مع سيراميكا على استاد السلام، الساعة 21:00.
النتائج المسجلة في الجولة (1)
الزمالك × البنك الأهلي 3-2
فاركو × الاتحاد السكندري 0-1
بيراميدز × بيتروجيت 1-1
مودرن سبورت × إنبي 0-0
الجونة × زد أف سي 0-0
طلائع الجيش × المصري البورسعيدي 0-2
حرس الحدود × سموحة 1-3