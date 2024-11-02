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الدوري المصري (1): الإسماعيلي يلاقي غزل المحلة

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 06:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، السبت، مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري بكرة القدم، حيث يلتقي الإسماعيلي مع غزل المحلة الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة على ستاد الإسماعلية، والأهلي مع سيراميكا على استاد السلام، الساعة 21:00.

النتائج المسجلة في الجولة (1)
الزمالك × البنك 3-2
فاركو × الاتحاد السكندري 0-1
بيراميدز × بيتروجيت 1-1
مودرن سبورت × إنبي 0-0
الجونة × زد أف سي 0-0
طلائع الجيش × المصري البورسعيدي 0-2
حرس الحدود × سموحة 1-3

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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