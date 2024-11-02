الدوري المصري (1): الإسماعيلي يلاقي غزل المحلة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 06:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، السبت، مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري بكرة القدم، حيث يلتقي الإسماعيلي مع غزل المحلة الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة على ستاد الإسماعلية، والأهلي مع سيراميكا على استاد السلام، الساعة 21:00.

النتائج المسجلة في الجولة (1)

الزمالك × البنك الأهلي 3-2

فاركو × الاتحاد السكندري 0-1

بيراميدز × بيتروجيت 1-1

مودرن سبورت × إنبي 0-0

الجونة × زد أف سي 0-0

طلائع الجيش × المصري البورسعيدي 0-2

حرس الحدود × سموحة 1-3