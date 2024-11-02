الدوري التونسي (7): الإفريقي يلاقي الاتحاد المنستيري

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 06:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم وغداً، مباريات الجولة اسلابعة من الدوري التونسي بكرة القدم، فيلتقي اليوم السبت، شبيبة العمران مع مستقبل سليمان الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة،ويلعب مستقبل قابس مع نجم المتلوي الساعة 16:30، واتحاد بن قردان مع الملعب التونسي بنفس التوقيت، والإفريقي مع الاتحاد المنستيري الساعة 18:30.

وتستكمل غداً، الأحد، مباريات هذه المرحلة فيلعب النجم الساحلي مع الترجي، الساعة 16:30، والصفاقسي مع الأولمبي الباجي، وقوافل قفصة مع اتحاد تطاوين، والترجي الجرجيسي مع البنزرتي بنفس التوقيت.

ويتصدر الأولمبي الباجي ترتيب فرق الدوري التونسي بـ 16 نقطة، يليه الإفريقي والاتحاد المنستيري بـ 14 نقطة لكل منهما، ولكل من الترجي الجرجيسي والملعب التونسي 13 نقطة.