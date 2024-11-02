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الدوري المغربي (9): الدفاع الجديدي يواجه حسنية أغادير

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 06:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المغربي بكرة القدم، فيلعب الرجاء مع النادي المكناسي الساعة 19:00، ونهضة بركان مع المغرب التطواني بنفس التوقيت، وشباب المحمدية مع الاتحاد التوركي الساعة 21:00، والدفاع الحسني الجديدي مع حسنية أغادير الساعة 23:00.

أمس، فاز أولمبيك آسفي على اتحاد شباب السوالم 1-0 في افتتاح مباريات هذه الجولة.

ويتصدر نهضة بركان ترتيب فرق الدوري المغربي بـ 17 نقطة، يليه المغرب الفاسي بـ 14 نقطة، ولكل من الجيش الملكي، حسنية أغادير، ونهضة الزمامرة 13 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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