بعد تعرض عدد من النجوم له.. كيف نحمي أنفسنا من الوقوع في الاعلانات المزيفة (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في ظاهرة النصب الإلكتروني، خاصةً من خلال الإعلانات المضللة سواء كانت عن وظائف أو خدمات يستخدم المحتالون أساليب متنوعة لإغراء الضحايا، حيث يتم استغلال شهرة هؤلاء الفنانين لزيادة مصداقية إعلاناتهم الزائفة.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز الفنانين الذين تعرضوا لهذا النوع من النصب، ويدعو إلى أهمية الوعي والتصدي لهذه الظاهرة.

عادل إمام: تم استخدام اسمه في إعلانات مزيفة لمنتجات طبية، مما أدى إلى رفع دعاوى قانونية لحماية حقوقه.

نانسي عجرم: وقعت ضحية لإعلانات تدعي أنها تشارك في ترويج منتجات معينة، بينما لم تكن لها علاقة بها، مما أثر على صورتها العامة.

تامر حسني: استخدمت صورته في إعلانات لمنتجات غير مرخصة، مما تسبب في أضرار لسمعته.

محمد رمضان: تعرض لعدة محاولات نصب تتعلق بإعلانات تسويقية تستخدم اسمه دون إذن، مما دفعه للإعلان عن اتخاذ إجراءات قانونية.

اليسا: تم استغلال اسمها في إعلانات مالية تدعي تحقيق أرباح سريعة، مما دفعها للتحذير عبر منصاتها الاجتماعية.

الآثار السلبية

تؤدي هذه الأنشطة إلى عدة آثار سلبية، منها:

فقدان الثقة: تؤدي إلى فقدان الثقة في الإعلانات الحقيقية.

الأضرار المالية: يتعرض الضحايا لخسائر مالية كبيرة.

تأثير سلبي على السمعة: يمكن أن تؤثر على سمعة الفنانين والمشاهير.

كيفية الحماية

للوقاية من نصب، يمكن اتخاذ عدة خطوات:

التحقق من المصادر: التأكد من مصداقية الموقع قبل التعامل معه.

الإبلاغ عن الاحتيال: الإبلاغ عن الإعلانات المريبة للجهات المختصة.

استخدام برامج الحماية: تثبيت برامج حماية على الأجهزة لتجنب المواقع الضارة

تلك الحالات توضح كيف يمكن أن تؤثر النصب الإلكتروني على حياة الفنانين وسمعتهم، مما يستدعي ضرورة توعية الجمهور حول هذه المخاطر.

