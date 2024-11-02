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دوري زين الكويتي (9): التضامن يواجه الكويت

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 06:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، السبت، مباريات الجولة التاسعة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، فيلعب التضامن مع الكويت الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويلتقي اليرموك مع كاظمة الساعة 19:50.

أمس، وفي افتتاح مباريات هذه الجولة، فاز القادسية على خيطان 2-0.

ويتصدر الكويت ترتيب فرق دوريزين بـ 24 نقطة، يليه العربي بـ 18 نقطة، القادسية بـ 16 نقطة، والسالمية بـ 14 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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