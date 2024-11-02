نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لؤي يطرح أغنيته الجديدة "بطلت طيبة" وهكذا علق الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلق النجم لؤي أحدث أعماله الغنائية بعنوان "بطلت طيبة"، والتي جاءت لتكون تعبيرًا قويًا عن مشاعر الإحباط والتغير في العلاقات الإنسانية. الأغنية تتضمن كلمات كتبها الشاعر حسام سعيد، بينما تولى إسلام رفعت مهمة الألحان والتوزيع الموسيقي. وتتميز الأغنية بلحنها الجذاب وكلماتها العميقة التي تعكس صراعات داخلية يواجهها الكثيرون في حياتهم اليومية.

تتناول كلمات "بطلت طيبة" موضوعات متعددة، حيث يعبر لؤي عن شعوره بالملل من العطاء المستمر للناس دون أي تقدير أو مقابل. في كلمات مؤثرة، يقول: "مليت أوزع حب ع البشر كافة كفتهم اللي تطب وكفتي خافة مليت أدفي الناس، وأنا عايز أتدفى طول عمري بدي وعمري ما خدت، غير كسفة مليت أداري دموعي وأبين القوة وأقول تمام، وأنا شايل هم من جوه بصلح في حال الناس، وأنا حالي مش هو وياريتني بسمع منهم كلمة حلوة، مليت أعيش للناس ولروحي أكون ناسي وأراعي 100 إحساس، ويدوسوا إحساسي بطلت طيبة خلاص قررت اكون قاسي ونفسي من دلوقتي أشيلها فوق راسي، أنا من النهاردة نويت أكون واحد تاني هرمي ورايا كل حاجة تعباني، عملت ياما وهما عملوا ايه عشاني ومن وراهم ولا أي خير جاني ما احتجتهمش في حاجة ولاقيت واحد منهم ويارب ما تحوجني ليهم ولا لغيرهم كبرتهم وعليت في مقدارهم وزي ما عاليتهم هصغرهم.

من خلال هذه الكلمات، ينقل لؤي تجربة إنسانية حقيقية تتعلق بالبحث عن التقدير والاحترام، مما جعل الجمهور يتفاعل بشدة مع الرسالة التي تحملها الأغنية.

تفاصيل مهرجان القلعة

وفي سياق متصل، أحيا لؤي حفلًا مميزًا ضمن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ32، حيث شهد الحفل إقبالًا كبيرًا ورفع شعار "كامل العدد". وقد قدم لؤي مجموعة من الأغاني التي تركت أثرًا في قلوب الحضور، مثل "أخاف ليه" و"آه يا عين" و"بلدنا"، مما ساهم في خلق جو من الألفة والانتماء بينه وبين جمهوره.

تفاعل الجمهور مع الأغاني كان مذهلًا، حيث رددوا مع لؤي كلمات الأغاني بحماس، مما أضفى طابعًا احتفاليًا على الأمسية. تميز الحفل بأجواء رائعة، حيث استطاع لؤي أن يجعل كل الحضور يشعرون بالارتباط القوي مع موسيقاه وكلماته.

بهذا، تبرز أغنية "بطلت طيبة" كنقطة تحول جديدة في مسيرة لؤي الفنية، وتؤكد على قدرته على لمس قلوب جمهوره من خلال كلمات صادقة ولحن جذاب.