نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا: "الجونة" السينمائي محطة مهمة للتبادل الثقافي.. وسعيدة بتطور معايير اختيار الأفلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت النجمة يسرا، عن سعادتها بمهرجان الجونة السينمائي الدولي وما يقدمه من أفلام وفعاليات فنية، مشيرة إلى حبها للأجواء المميزة في المهرجان.

وأوضحت في تصريحات صحفية أنها طلبت بشكل خاص أن تدير ندوة النجمة إسعاد يونس، بسبب الصداقة المتينة التي تجمعهما منذ سنوات طويلة.

وأضافت يسرا، أن المهرجان ليس فقط "الريد كاربت"، وأن من ينتقدون الفنانين لا يدركون أن "الريد كاربت" جزء أساسي في كل المهرجانات العالمية، كونه يعبر عن نجومية الفنان ويظهره بأجمل صورة.

كما أشارت إلى أن المهرجان يتضمن أيضًا العديد من الفعاليات المهمة، واتفاقات العمل، ما يجعله محطة مهمة للتبادل الفني والثقافي.

وأكدت يسرا كذلك أنها تابعت بعض الأفلام المعروضة بشغف واستمتعت بها، معربة عن إعجابها بالتطور الملحوظ في اختيار الأفلام.

وتطرقت يسرا إلى الأزمات التي تمر بها الدول العربية، مثل لبنان وفلسطين، معربة عن ثقتها بأن الله سيساعد على إنهاء هذه الأزمات قريبًا.

وعن تعاونها الجديد مع الفنان أحمد عز، أعربت يسرا عن سعادتها بالعودة للعمل معه بعد 23 عامًا، وخاصة في المسرح، لافتة إلى التفاعل الإيجابي من الجمهور. وأشادت بموهبة عز، موضحة أن صداقتهما القوية بدأت منذ مسلسل "ملك روحي"، حيث تعتبره فنانًا كبيرًا وإنسانًا رائعًا.

واختتمت يسرا، بإعلان اعتذارها عن حضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، نظرًا لارتباطاتها العملية وضرورة عودتها إلى القاهرة.