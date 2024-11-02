نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، مواجهة قوية أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت الموافق 2 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد عبر قناة beIN Sports 1HD.

تردد قناة beIN Sports HD 1 على النايل سات

تردد القناة: 11013

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي