الدوري البرازيلي: غريميو يفرض التعادل على فلومينينسي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 04:00 صباحاً - تعادل فلومينينسي وضيفه غريميو بهدفين لكل فريق في افتتاح مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري البرازيلي بكرة القدم، فجر اليوم، السبت.

سجل هدفي فلومينينسي جون أرياس (د 43) وكاوا الياس (د 66) وسجل هدفي غريميو مارتن برايثوايت (د 26) ورينالدو دا سيلفا من ضربة جزاء (د 90).

ورفع فلومينينسي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني عشر، وغريميو إلى 39 نقطة في المركز الحادي عشر.