نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق الكرة المصرية، وخاصة جماهير النادي الأهلي، موعد مواجهة الفريق الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز «دوري نايل» لموسم 2024-2025.

يبدأ الأهلي، حامل اللقب، مشواره في الدفاع عن بطولة الدوري باستضافة سيراميكا كليوباترا، بعد تحقيقه لقب السوبر المحلي وكأس الثلاث قارات على حساب العين الإماراتي.

ويسعى الأهلي للفوز في هذه المباراة لتفادي أي مفاجآت وحصد أول ثلاث نقاط في طريقه للحفاظ على اللقب.

على الجانب الآخر، يدخل فريق سيراميكا كليوباترا المباراة بطموحات كبيرة بقيادة مدربه المخضرم أيمن الرمادي، ويهدف إلى التواجد ضمن المربع الذهبي هذا الموسم، مستفيدًا من الصفقات القوية التي أبرمها في الانتقالات الصيفية.

موعد المباراة

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مساء السبت، 2 نوفمبر 2024، على ملعب السلام، وتنطلق في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة

تُبث المباراة عبر قنوات أون سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم.