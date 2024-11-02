نشكركم على متابعتكم خبر أطعمة يجب تجنبها لحماية مراهقك من هشاشة العظام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 02:52 صباحاً - صحة العظام في مرحلة المراهقة أمر بالغ الأهمية لبناء أساس قوي لصحة العظام في المستقبل. لتجنب هشاشة العظام في وقت لاحق، يجب تشجيع المراهقين على اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية التي تعزز صحة العظام.

إليك قائمة بالأطعمة التي يجب الحد منها أو تجنبها:

1. الأطعمة الغنية بالصوديوم:

الأطعمة المصنعة: مثل الوجبات السريعة، رقائق البطاطس، المخللات، واللحوم المصنعة.

مثل الوجبات السريعة، رقائق البطاطس، المخللات، واللحوم المصنعة. الأطعمة المعلبة: تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم.

تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم. الصلصات الجاهزة: مثل الكاتشب والمايونيز.

لماذا يجب تجنبها؟

زيادة فقدان الكالسيوم: يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم إلى زيادة فقدان الكالسيوم من الجسم عن طريق البول.

يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم إلى زيادة فقدان الكالسيوم من الجسم عن طريق البول. ارتفاع ضغط الدم: قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

2. الأطعمة الغنية بالسكر:

المشروبات الغازية: تحتوي على كميات كبيرة من السكر، مما يقلل من امتصاص الكالسيوم.

تحتوي على كميات كبيرة من السكر، مما يقلل من امتصاص الكالسيوم. الحلويات: مثل الشوكولاتة، الحلوى، والكيك.

مثل الشوكولاتة، الحلوى، والكيك. العصائر المحلاة: تحتوي على نسبة عالية من السكر.

لماذا يجب تجنبها؟

تآكل العظام: يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى تآكل العظام.

يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى تآكل العظام. السمنة: يمكن أن تؤدي السمنة إلى زيادة الضغط على العظام.

3. الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة:

اللحوم الحمراء: خاصة اللحوم الدهنية.

خاصة اللحوم الدهنية. الألبان كاملة الدسم: الحليب والقشدة والزبدة.

الحليب والقشدة والزبدة. الأطعمة المقلية: مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي.

مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي. الدهون المتحولة: موجودة في الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.

لماذا يجب تجنبها؟

التهاب: قد تساهم الدهون المشبعة والمتحولة في التهاب الجسم، مما يؤثر سلبًا على صحة العظام.

4. الأطعمة الغنية بالكافيين:

القهوة والشاي: تحتوي على الكافيين الذي يزيد من إفراز الكالسيوم من الجسم.

لماذا يجب تجنبها؟

فقدان الكالسيوم: يزيد الكافيين من فقدان الكالسيوم من العظام.

بدائل صحية: