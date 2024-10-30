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أحمد جودة - القاهرة - فوز دكرنس ومركز شباب القزازين وتعادل بيلا في القسم الثاني

شهدت مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من دروي القسم الثاني (ب) فوز فريق صيد المحلة على نظيره فريق كفر الشيخ بهدفين مقابل هدف سجلهما اسلام عوض، بينما أحرز هدف كفر الشيخ محمود غزال.



وفاز مركز شباب القزازين على حساب بني عبيد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل ثلاثية القزازين محمد توكل وعاكف الحسيني وأحمد غريب، وسجل هدف بني عبيد اللاعب اسماعيل بهجت.

وفاز نبروة خارج ملعبه على حساب دمياط بهدف سجله اللاعب محمد عيد.

وتغلب دكرنس على فريق بايونيرز بهدف دون رد سجله اللاعب ابراهيم علي خلال الشوط الثاني.



وخطف تلا تعادلا مثيرا من فريق بيلا بهدف لكل منهما بملعب سمنود.

شهد تقدم بيلا في الدقيقة 5 الشوط الأول عن طريق سعد صالح.

وتعادل أحمد يوسف لتلا في الدقيقة 65.

وشهد اللقاء تألق حارس تلا محمد مختار الذي تصدى لأكثر من هدف محقق في المباراة.

ونجح مالية كفر الزيات في تحقيق فوزا هاما على حساب فريق ميجا سبورت بهدفين لهدف سجلهما محمد الصغيرين وبلال زكريا وأحرز محمد الدسوقي هدف ميجا الوحيد.

ترتيب المجموعة الخامسة ب

1- صيد المحلة 12 نقطة

2- مالية كفر الزيات 9 نقاط

3-كفر الشيخ 9 نقاط

4- القزازين 8 نقاط

5- بيلا 7 نقاط

6- نبروة 6 نقاط

7- مركز شباب تلا 5 نقاط

8- دكرنس 5 نقاط

9- بني عبيد 5 نقاط

10- ميجا سبورت 5 نقاط

11- بايونيرز 4 نقاط

12- دمياط 3 نقاط