نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني تقترب من التأجيل بسبب إعصار دانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق ريال مدريد خطر تأجيل مباراته المرتقبة أمام فالنسيا، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، والمقرر إقامتها مساء السبت القادم، وذلك بسبب الأضرار الكبيرة التي خلفها إعصار "دانا" الذي اجتاح بعض المناطق في إسبانيا.

التأجيل يهدد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وفقًا لما أوردته شبكة ريليفو الإسبانية، فقد باتت إقامة المباراة موضع شك بسبب الظروف المناخية المتدهورة، حيث يتوقع أن يعلن كارلوس مازون، رئيس الحكومة الإسبانية، حالة الحداد الرسمي في فالنسيا بسبب عدد الضحايا والمفقودين الذين سقطوا جراء الإعصار.

المطالبة بتأجيل مباراة فالنسيا في كأس ملك إسبانيا

على صعيد متصل، طلب نادي فالنسيا من الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراته المقبلة في بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي كانت مقررة أمام بارلا إسكويلا في الدور الأول مساء الأربعاء، وذلك بسبب نفس الأحداث الطارئة.

أدى الإعصار "دانا" إلى وفاة أكثر من 50 شخصًا إضافة إلى فقدان آخرين، وقد أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية حالة التأهب القصوى في مدينة فالنسيا بسبب الفيضانات التي اجتاحت المدينة يوم الثلاثاء، مما يضيف مزيدًا من الغموض حول إمكانية إقامة المباريات المقررة في هذه المنطقة خلال الأيام القادمة.